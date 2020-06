Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama trece printr-o perioada delicata din cauza fiului sau, Robert. Dupa ce s-a spus ca a obținut un ordin de restricție impotriva soțului ei, bruneta a rupt tacerea și a declarat ca problemele sunt altele. Pentru prima oara, fosta soție a lui Ilie Nastase a scos la iveala amanunte delicate…

- Capitanul lui Dinamo, Ante Puljic, a spus ca ultimele probleme de la echipa au creat o emulație in lot. Croatul crede ca ”haita” poate caștiga play-out-ul, nu sa ajunga la matineu Dinamo – Sepsi se joaca duminica, ora 17:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP. ...

- Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara iși revine dupa accident. Face mici progrese, chiar daca starea ei este in continuare grava și toata lumea spera ca aceasta sa fie in curand cum era inainte de accident. Este singura persoana in masura sa spuna daca a fost un accident sau daca a fost impinsa pe scari…

- Viața lui Alex Bodi este una la care viseaza mulți barbați. Mereu cu buzunarele pline, cu femei frumoase la tot pasul și tot ce iși poate dori, afaceristul a trecut totuși și prin perioade mai puțin ușoare pentru el! Viața afaceristului nu a fost intodeauna roz!

- Feli Donose este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Debutul in muzica a avut loc in adolescența, cand a fost atat vocea, cat și compozitoarea trupei pop-rock, Aliens. Artista a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei.

- Brigitte și Florin Pastrama urmeaza sa devina parinți, dupa lungi chinuri! Vedeta a ramas insarcinata, de aceasta data pe cale naturala. Deși cei doi „au scapat porumbelul” la o emisiune tv, in direct, oferind detalii despre acest subiect, acum, bruneta se arata ceva mai rezervata.

- Cristian Rizea, fost deputat PSD, acum fugit din țara dupa o condamnare definitiva la 4 ani și 8 luni de inchisoare cu executare, susține ca Gigi Becali a fost sprijinit de oameni de afaceri și politicieni la preluarea clubului, in anii 2000. Fostul politician Cristian Rizea, condamnat pentru trafic…

- O prietenie se leaga greu dar se destrama foarte ușor. Cel mai bun exemplu este al lui CRBL și al lui Oase, care au dat cu piciorul la 15 ani de prietenie din cauza unor neințelegeri banești și profesionale. Punctele lor de vedere le știe toata lumea, dar oare ce parere au apopiații celor doi despre…