- Paparazzi celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și surprind cele mai inedite ipostaze. Dupa ce a avut loc intalnirea „greilor” din fotbal, Denis Alibec a decis sa plece acasa, iar gestul facut il putea costa mult, mai ales ca urmeaza meciul cu Bulgaria…

- Nu iși dorește sa iasa in evidența, chiar daca se numara printre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, dar este cert ca nu lasa nimic la voia intamplarii. Iși alege cu atenție locațiile unde au loc intalnirile, dar și oamenii cu care iși petrece timpul.

- Adrian Eftimie a dat lovitura pe litoral! A dansat, s-a distrat, a petrecut pana dimineața, iar la final, a plecat din club cu o femeie misterioasa! Deși acasa il așteapta o bruneta, el a defilat pe litoral cu o blonda care i-ar fi intrat in grații! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini incendiare!

- Rare sunt momentele in care Boris Becker vine in Romania, dar și atunci cand ajunge in țara noastra, are parte de toata atenția. Fostul tenismen a fost surprins și ieri in compania lui Ilie Nastase, dar și astazi. Iata cum a fost vazut de aceasta data.

- Alex Pițurca (40 de ani), baiatul fostului selecționer Victor Pițurca (67), a fost surprins in compania unei femei misterioase de curand, intr-un parc din București. Cristina Ich (37), femeia cu care are un copil și cu care se pare ca s-a impacat, nu e deloc geloasa. Alex Pițurca și Cristina Ich s-au…

- Vica Blochina este de fiecare data o apariție. Și de aceasta lucrurile au stat la fel, dar nu singura, ci alaturi de cateva persoane apropiate. Blondina pare ca se bucura din plin de compania prietenilor, dar altcineva are un loc „special” in viața ei.