- Din cele 682 de noi cazuri de COVID-19 depistate in ultimele 24 de ore in Romania, 240 sunt in Capitala. Rata de incidenta la 14 zile ramane cea mai ridicata in Capitala – 2,42, dupa care urmeaza judetul Cluj, tot cu o rati peste 2.

- BUCUREȘTI, 23 apr – Sputnik. O zi istorica, s-ar putea spune, dupa ce presa internaționala a anunțat informația ca presedintele american Joe Biden va recunoaste oficial genocidul armean. © REUTERS / Kevin LamarqueDe ce Biden are nevoie de expulzarea rușilor din Cehia? Evenimentul ar putea…

- Mai multe containere incarcate cu deșeuri au fost gasite in Portul Constanta Sud Agigea. Importul ilegal de deșeuri a fost facut de doua societati din Prahova și din București. Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat doua societati comerciale, una din Prahova, iar…

- Campionatul European 2020 se va disputa in Romania cu spectatori. MTS a emis un comunicat in care vine cu vesti foarte bune pentru fani. Arena Nationala va fi deschisa la o capacitate de 25%, ce inseamna un numar maxim permis de 13.000 spectatori. Daca nu s-ar fi reglementat accesul, atunci tara noastra…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a scazut cu 4.67% in primele doua luni din 2021, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 9.583 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti…

- Pentru documentarea si lamurirea informatiilor care pot aduce atingere modului in care se desfasoara procesul de vaccinare, CNCAV a solicitat in regim de urgenta autoritatilor abilitate punerea la dispozitie a situatiei privind centrele de vaccinare existente la nivel national, cu precadere la nivelul…

- Touroperatorul J'Info Tours reintra pe piata charterelor din Romania, prin zboruri operate de Tarom, din Bucuresti spre Marsa Alam (Egipt), a anuntat miercuri compania, potrivit Agerpres. Zborurile vor avea loc din 29 aprilie 2021, saptamanal. Primele 100 de pachete charter J'Info Tours, la…