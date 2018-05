Fiul lui Beckham canta ca Justin Bieber. Are sanse sa devina superstar? In doar 3 zile, videoclipul a strans aproape 5 milioane de vizualizari si peste 12.000 de comentarii in care fanii au numai cuvinte de lauda la adresa vocii lui Cruz. kisses @cruzbeckham @rodneyjerkins A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Apr 30, 2018 at 12:36am PDT Se pare ca muzica este o pasiune serioasa pentru Cruz, avand in vedere ca acest clip postat de Vicky vine la doar o zi dupa ce el impartasea o filmare interpretand o piesa la pian. A post shared by Cruz Beckham (@cruzbeckham) on Apr 30, 2018…