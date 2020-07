Stiri pe aceeasi tema

- Fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe e atent cu Simina, fosta lui Whats'Up la orice pas! Tanarul și-a cumparat un nou bolid de lux, iar paparazzii Spynews.ro au surprins momentul cand o plimba la ceas de seara!

- Cosmin Cernat se bucura de notorietate in randul lumii, motiv pentru care iși permite sa se manifeste cum dorește in public. De data aceasta insa, parca a cam intrecut masura. Cum a fost surprins fostul prezentator, in mijlocul strazii?

- Bianca Pop este de mai multe zile in atenția publicului și se pare ca scandalurile nu se termina. Fosta ispita a ajuns intr-o situație critica, dupa ce tunurile ei s-au indreptat spre Naba Salem.

- Simina pare mai libera ca oricand, de cand relația ei și cu cantarețul Whats'Up s-a incheiat, ba chiar a decis sa se ocupe de o noua afacere, dar nu singura. N-ai sa crezi cine o ajuta pe blondina sa duca la capat sarcinile zilnice.

- Daca nici el nu are bani pe care sa-i intoarca cu lopata, atunci cine!? Ei bine, Gabriel Oprea Jr. știe cum stea treaba in materie de frumos, iar recent paparazzi Spynews.ro l-au surprins pe fiul fostului Ministru de Interne alaturi de soția sa chiar la cumparaturi, pregatiți pentru amenajarea locuinței.

- Pandemia e in floare, și la fel pare sa fie și iubirea. Iar daca regulile sunt facute pentru a fi incalcate, iata ca nici milionarii nu fac excepție. Este și cazul lui Remus Truica, care nu prea ține cont de recomandarile autoritaților de a se proteja, dar ce nu face omul de dragul persoanei iubite,…