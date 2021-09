Stiri pe aceeasi tema

- Imbracati in haine albe, el intr un costum elegant, ea intr o rochie scurta, Mihnea si Corina au spus DA Potrivit publicatiei facute de Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila a Sectorului 1 Bucuresti, declaratia de casatorie a lui Daniel Mihnea Nastase, in varsta de 28 de ani din…

- Dupa o relație de aproximativ șase ani de zile, Mihnea Nastase și Corina Corolevschi s-au casatorit. Fiul cel mic al lui Adrian Nastase și iubita, fiica unui influent om de afaceri de la malul marii, au devenit soț și soție chiar astazi. Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei, este casatorit de…

- Mihnea, fiul fostului premier Adrian Nastase, se insoara cu iubita lui, Corina Corolevschi, chiar in aceste momente. „Ken și Barbie”, dupa cum au fost supranumiți datorita frumuseții lor fizice, au parte de o nunta de cinci stele, cu invitați unul mai faimos ca celalalt. Primele imagini de la marele…

- Prelungirea starii de alerta pe raza Sectorului 1 nu a fost aprobata, a transmis, luni, prefectul Capitalei, Alin Stoica, intr-o declaratie acordata presei. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in baza informatiilor primite de la DSP, Garda de Mediu si Agentia de Mediu, avand in vedere ca situatia…

- Maria Mihalache, multipla campioana la 100 și 200 de metri, iubește sa fie in lumina reflectoarelor, pe podiumurile de moda și se pregatește sa mearga la universitate in America. Are 18 ani, face atletism de 11 ani și nu o bate nimeni in probele de 100 și 200 de metri. Pe cat e de talentata, pe atat…

- Alexia Turcu, o sportiva din Carei a participat la Campionatul Național de Atletism de la București, categoria copii 1 și 2 și a revenit cu statutul de dubla campioana nationala la aruncarea discului și aruncarea greutații. Alexia a caștigat cele doua probe cu o aruncare de 41,02 m la Disc și cu 13,35…

- Vechi ziarist la Radio Romania Actualitați, Mira Gomboș a reacționat cu aceasta opinie la cald, dupa ce un nou blocaj a aparut in ceea ce privește media publica ”pentru ca cineva s-a incapatanat sa schimbe legea de functionare a TVR și SRR ca sa faca din doua sinecuri, patru. Nici nu mai stiu de cati…

- Razboiul primariței USR Clotilde Armand cu firma de salubritate care opereaza in Sectorul 1 a scos in evidența costurile uriașe care se platesc pentru curațenia acestui sector impuse cu generozitate de catre fostul primar PSD Daniel Tudorache, fapt pentru care salubrizarea stradala a ajuns sa fie cea…