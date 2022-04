Stiri pe aceeasi tema

- Laura Micovschi a devenit mama in urma cu aproape un an, dar este hotarata deja sa faca al doilea copil. Prezentatoarea de la Antena Stars a dezvaluit ca ea și soțul ei iși doresc sa fie diferența mica de varsta intre copii, motiv pentru care vrea sa ramana insarcinata cat mai repede.

- Mirela Vaida a implinit 40 de ani pe 16 martie. Vedeta și-a sarbatorit ziua de naștere in platoul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena Stars, iar seara a fost serbata acasa, in familie, alaturi de soț și de cei trei copii ai lor. Acum, in weekend, ea a avut parte de o surpriza. Alexandru Vaida, soțul…

- Mirela Vaida a dezvaluit printr-o postare pe rețelele de socializare ca fiica ei a implinit 7 ani. Atat a trecut de cand a devenit mama pentru prima oara. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1 sarbatorește astazi. Mirela Vaida e mama a trei copii, insa fetița e azi in centrul atenției,…

- Zi mare astazi in familia Mirelei Vaida. Prezentatoarea de la Acces Direct o sarbatorește pe fiica ei, Carla, care astazi implinește varsta de 7 ani. Vedeta a publicat o fotografie emoționanta cu cea mica, dar și un mesaj plin de iubire.

- Este zi de sarbatoare in casa Ancai Serea, care astazi a implinit frumoasa varsta de 41 de ani. Ei bine, daca pana acum era foarte incantata de lucruruile materiale, situația s-a schimbat radical. Iata ce cadouri au impresionat-o pe frumoasa vedeta anul acesta, dar și de la cine le-a primit! Declarații…

- Gabriela Cristea se pregatește sa revina pe micile ecrane, dupa o binemeritata vacanța. Prezentatoarea show-ului „Mireasa - Capriciile iubirii” a facut cateva declarații inainte de a reveni la munca. Vedeta a primit deja informții despre concurenții din cadrul show-ului matrimonial.Au mai ramas doar…

- Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Vedeta l-a cunoscut pe Marian Corcheș cu care la scurt timp s-a și mutat impreuna. Declarațiile exclusive ale vedetei, la Antena Stars, despre noua relație.

- Oana Zavoranu și-a deschis sufletul și a oferit cel mai emoționant interviu, in exclusivitate, la Antena Stars. Bruneta a facut marturisiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre tatal ei. Chiar de ziua ei de nume, Oana Zavoranu a povestit ca poarta acest nume sfant, deoarece tatal ei a dorit ca…