- Anca Serea a trecut prin clipe de coșmar, asta dupa ce micuții ei, Leah și Mouse s-au imbolnavit. Prima a fost fiica ei, iar mai apoi dupa cateva zile baiețelul ei a inceput sa aiba simptomele. Vedeta a fost nevoita sa-și anuleze toate activitațile pentru a avea grija de copiii ei.

- Alina Pușcaș se confrunta cu probleme de sanatate de doi ani de zile. Mai exact, prezentatoarea TV a marturisit pe rețelele de socializare ca de fiecare data la inceputul școlii se confrunta cu alergii. Vedeta susține ca a mers la alergolog pentru tratament deoarece are fața umflata, dar și mancarimi…

- Iubita lui Victor Slav, Selina, a scos la iveala un amanunt pe care lumea nu-l știa despre partenerul ei de viața. Prezentatorul TV are cateva probleme de sanatate, ce-i drept mici, dar care ar fi putut sa-l afecteze la Splash! Vedete la apa. Ce mesaj de iubire i-a transmis ea partenerul sau.

- Oana Roman este tot timpul cu zambetul pe buze, insa de aceasta data vedeta și-a alarmat fanii dupa ce a marturisit pe rețelele de socializare ca fiica ei nu se afla intr-o stare buna, motiv pentru care a decis sa mearga la medic pentru cateva investigații. Oana Roman a fost cea care a mers cu fiica…

- Mirela Vaida și-a luat prin surprindere marea comunitate de fani de care se bucura in mediul online, asta imediat dupa ce a dezvaluit ca se confrunta cu o serie de probleme de sanatate. Iata ce a pațit indragita prezentatoare de la Acces Direct la unul dintre ochi, dar și cum a gestionat aceasta situație!

- Vladuța Lupau trece prin momente grele. Celebra cantareața are probleme in sarcina. Ea nu mai are foarte mult pana sa iși țina primul copil in brațe. Ce se intampla cu iubita solista in clipele care ar fi trebuit sa fie extrem de fericite și liniștite? Aceasta a impartașit totul cu fanii pe rețelele…

- Andreea Banica a vorbit despre problema medicala cu care se confrunta de mai mulți ani, mai precis de cand a devenit mamica. Vedeta are diastaza abdominala și se lupta de mulți ani cu aceasta problema. Andreea Banica are diastaza abdominala Aceasta afecțiune este des intalnita in cazul femeilor care…

- Larisa Udila se afla in vacanța alaturi de soțul ei, dar și micuțul ei, Milan, insa vedeta se pare ca trece prin momente dificile, asta dupa ce fiul ei a facut febra. Frumoasa șatena a mers de urgența cu baiețelul ei la spital pentru a se asigura ca starea lui de sanatate este una buna.