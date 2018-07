Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul in varsta de 16 ani, fiul a doi judecatori din Craiova, care, in timpul noptii de luni spre marti, a provocat un accident mortal, fiind baut, a fost retinut de politistii doljeni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Adolescentul in varsta de 16 ani, fiul a doi judecatori din Craiova, care, in timpul nopții de luni spre marți, a provocat un accident mortal, fiind baut, a fost reținut de polițiștii doljeni, informeaza Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Dolj, Mihaela Gird, a declarat ca tanarul va fi prezentat,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Dolj, tanarul in varsta de 16 ani care a provocat accidentul mortal din Craiova a fost retinut pentru 24 de ore, el fiind dus in arest. Adolescentul urmeaza sa fie dus in instanta, miercuri, cu propunere de arestare preventiva. In noaptea de luni…

- Tanarul de 16 ani care a provocat un grav accident rutier luni noapte, in urma caruia o fata de 18 ani și-a pierdut viața, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Reținere și ...

- Anchetatorii doljeni au stabilit ca, in noaptea de luni spre marti, tanarul de 16 ani care a provocat un accident mortal (VEZI DETALII AICI), fiul unor magistrati din Craiova, a profitat ca parintii nu sunt acasa si s-a urcat la volanul unui autoturism. (Reduceri mari la jocuri PC) Acesta avea asigurarea…

- Tanarul fara permis si baut, care marti dimineata a provocat un accident rutier, in Craiova, in urma caruia si-a pierdut viata o fata in varsta de 18 ani, este fiul unor judecatori din Banie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O tanara de 18 ani si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marți, in urma unui accident produs pe Strada Viitorului, din Craiova, pe direcția Centurii de Nord, catre Hanul Doctorului. (Reduceri mari la jocuri PC) Șoferul este minor și se afla sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit anchetatorilor,…

- De mai bine de 24 de ore, șoferul care a provocat accidentul cu șase mașini din București nu a fost prins și a fost dat in consemn la frontiera. Asta a declarat Ioan Buda, șeful Poliției Romane, care a menționat ca barbatul este recidivist. Gheorghe I. a fost recent eliberat din inchisoare, fiind condamnat…