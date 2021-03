Fiul judecătoarei din Novaci acuzat de ucidere din culpă, scos din arest Marți a inceput procesul de ucidere din culpa al fiului unei judecatoare din Novaci, Gorj. Tanarul, arestat preventiv, este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție ca a ucis cu mașina o femeie, dupa care a parasit locul accidentului. Conform anchetatorilor, in ziua de 19.08.2020, in jurul orei 22,10, in timp ce conducea sub influența alcoolului un autoturism marca BMW pe strada Dumbrava din orașul Novaci, Gorj, din direcția DJ 665 catre strada Balani, inculpatul a accidentat mortal o persoana de sex feminin. „Inculpatul a accidentat mortal o persoana de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marius Iacob, procurorul-sef al Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este asteptat astazi in Gorj pentru noi audieri in cazul Tundrea. Procurorul este asteptat cu n...

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, precum și a unei persoane juridice sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Persoana juridica este o asociație…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: Persoana fizica, in perioada comiterii faptei director general al unei institutii financiare nebancare,…

- Banii ar fi fost ceruti prin intermediul unui fost consilier al ministrului Transporturilor, care a incheiat cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei pentru trafic de influenta si spalare a banilor.DNA a anunțat joi ca i-a trimis in judecata pe Valentin Raducu Preda, la data faptelor secretar…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati PREDA RADUCU VALENTIN (aflat in stare de detinere intr-o alta cauza), la data faptelor secretar de stat in Ministerul…

- Raducu Valentin Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…