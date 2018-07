Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Capitalei, in urma unui control de rutina barbatul a fost depistat in trafic in timp ce, impreuna cu o alta persoana, trasporta cu masina 14.000 de cartuse. In urma verificarilor s-a stabilit ca Andrei Grumezescu este autorizat sa comercializeze arme si munitii, dar nu este…

- Un incident suspect a avut loc, joi dimineața, în jurul orei 08.30, în urma caruia o persoana a fost ranita.”Din primele informatii, un barbat care se deplasa spre autoturismul sau parcat, a observat o cutie în apropierea vehiculului si, în momentul în…

- Un politist din Buzau a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea mita 50 de cartuse de tigari, de la reprezentantii unei companii care urmau sa distruga tigari de contrabanda. Alte 4 persoane, intre care 2 lucratori vamali, sunt cercetate in acest caz. Potrivit…

- Un tanar din Cergau este cercetat penal dupa ce s-a urcat la volanul unui autobuz, pentru a pleca in cursa, sub influenta alcoolului. Politia l-a oprit la timp, insa inconstienta lui ar fi putut avea consecinte deosebit de grave. Inspectoratul de Politie Judetean Alba atrage, din nou, atentia cu privire…

- Doi barbati din comuna Albac au fost retinuti de Politie, fiind banuiti ca au impuscat ilegal un cerb, trofeu de vanatoare a carui valoare este estimata la 12.000 de lei. Politistii au confiscat si autoturismul si arma folosite la comiterea infracțiunii. Potrivit IPJ Alba, in 12 mai , politistii Serviciului…

- Politistii specializați in protejarea fondului cinegetic au retinut doi barbati din comuna Albac, banuiti de braconaj. Autoturismul si arma folosite la comiterea infracțiunii au fost indisponibilizate, in vederea confiscarii. La data de 12 mai a.c., politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante…

- Sambata, 28 aprilie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Suceava au desfasurat activitati specifice pe linia prevenirii, identificarii si sanctionarii faptelor contraventionale si penale la regimul produselor destinate protectiei plantelor, in centrul comercial…

- Polițiștii de la Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase, și reprezentanti ai Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Sacaramb au indentificat in Fondul Cinegetic Certej, trei persoane ce se deplasau cu un autoturism condus de un barbat din municipiul Deva, in varsta de 55 de ani.…