Fiul fostului preşedinte angolez, cinci ani de închisoare pentru corupţie "Pentru capetele de acuzare de frauda si trafic de influenta, inculpatul este condamnat la o pedeapsa cumulata de cinci ani de inchisoare", a anuntat judecatorul Joao da Cruz Pitra, din cadrul Curtii supreme din Luanda. In iunie, parchetul a cerut o pedeapsa de sapte ani de inchisoare in cazul lui si al unui alt acuzat, si de zece ani pentru alti doi inculpati, printre care si fostul sef al Bancii centrale Valter Filipe da Silva. Cei trei complici prezumati ai lui Jose Filomeno dos Santos, de 42 de ani, au fost condamnati la pedepse intre patru si sase ani de inchisoare. Ei… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Jose Filomeno dos Santos, fiul fostului presedinte angolez Jose Eduardo dos Santos, a fost condamnat vineri la cinci ani de inchisoare pentru "frauda" in timpul activitatii sale la conducerea unui fond suveran angolez intre 2013 si 2018, informeaza surse judiciare citate de AFP potrivit Agerpres.…

- O instanța din Luanda l-a condamnat vineri pe fiul fostului președinte angolez Eduardo dos Santos la cinci ani de închisoare într-un proces de corupție în care prejudiciul a fost evaluat la 500 de milioane de dolari, anunța New York Times citând agenția de presa portugheza Lusa.Jose…

