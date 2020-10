Lider cu rang inalt al celei mai extinse și importante instituții din Romania care se ocupa de verificarea felului in care este cheltuit banul public, fostul senator Niculae Badalau, actual vicepreședinte al Curții de Conturi, are intreaga familie implicata in contracte banoase cu statul roman.Unul dintre cele mai sarace și subdezvoltate județe ale Romaniei, județul Giurgiu, se straduiește sa atraga fonduri europene, in plina pandemie, pentru extinderea spitalului din Bolintin-Vale, un oraș marunt de provincie. Numai ca banii, aproximativ 1.300.000 de euro, ajung la o firma care, dupa ani intregi…