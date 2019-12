Stiri pe aceeasi tema

- Viaceslav Sobolev, un om de afaceri si membru al Consiliului regiunii Kiev, se afla la volanul masinii in momentul atacului, a declarat sursa mentionata anterior, care a dorit sa ramana anonima. „Un copil a murit intr-o ambulanta in drum spre spital, ca urmare a unei plagi impuscate", a transmis pe…

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.Viaceslav Sobolev, un om de afaceri…

- Justitia sarba a condamnat vineri in prima instanta la zece ani de inchisoare un barbat gasit vinovat pentru ca, in 2014, l-a ranit prin impuscare pe Milan Beko, un bogat om de afaceri considerat un apropiat al regimului presedintelui Aleksandar Vucic, informeaza AFP.Aleksandar Zdravkovic…

- Pentru al șaselea an, Colegiul Consilierilor Juridici din Arad, in parteneriat cu filiala aradeana a UNPIR, Tribunalul Arad și cele doua universitați aradene, organizeaza o conferința juridica internaționala. Tema de anul acesta va cuprinde aspecte de noutate in legislația naționala și internaționala,…

- Cei mai multi votanti din diaspora la alegerile prezidentiale de duminica au fost in Italia si Marea Britanie, Klaus Iohannis obtinand ipeste tot, la votul din strainatate peste 85% din voturi, conform rezultatelor partiale. In Indonezia, Israel, Irak, Turcia si Ucraina, Dancila a obtinut peste 20%…

- Un personaj notoriu in lumea interlopa ieseana, Vasile Rodideal, contesta la Curtea de Apel Iasi condamnarea dintr-un dosar de instigare la omor. Procesul a fost inregistrat, desi Rodideal este urmarit international, prin Interpol.

- Parlamentarul Junius Hu candideaza pentru un loc in Consiliul Districtual. El se afla in campanie electorala in orasul Tuen Mun, din Hong Kong, cand a fost atacat pe neasteptate de un tanar care a incercat sa-l omoare. Pe imaginile filmate se poate vedea cum cei doi vorbesc prietenos, tanarul…