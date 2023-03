Fiul de suflet al lui Petrica Mițu Stoian a oferit un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, imbracat chiar in camașa regretatului interpret de muzica populara. Alin Gabriel Matei vorbește cu emoție despre sacrificiile pe care l-au facut parinții pentru ca el sa se poata bucura de viața de artist pe care o traiește in prezent.