- Cezar Ouatu a fost mult timp extrem de discret cu privire la viața amoroasa, dar dupa mai bine de doi ani de relație cu Raluca Jurca a devenit mai deschis pe aceasta tema. Intr-un interviu pentru Antena Stars, artistul a dezvaluit detalii despre relația lui, dar și cum se ințelege iubita cu mama soacra.

- Dani Mocanu are un dosar penal, dupa ce un cunoscut fotbalist susține ca acesta l-a lovit incat timp de mai multe saptamani a fost nevoit sa manance cu paiul. Artistul i-a rupt maxilarul și l-a amenințat cu moartea.

- Constantin Enceanu face un gest induioșator in memoria lui Petrica Mițu Stoian. Celebrul interpret de muzica populara nu poate sa il dea uitarii pe bunul sau prieten. Ce face vedeta la trei luni de la moartea artistului? Cantarețul pregatește o surpriza uriașa iubitorilor de folclor, dar in special…

- Au trecut aproximativ trei luni de la moartea indragitului artist Petrica Mațu Stoian, astfel ca a izbucnit și primul scandal, chiar intre cine ne așteptam mai puțin. Recent, mama fiului de suflet al regretatului cantareț l-a acuzat pe Constantin Enceanu de faptul ca i-a interzis lui Alin Gabriel sa…

- Au trecut mai bine de doi ani de cand mama lui "Suleyman de Romania" a trecut la cele Sfinte, insa Gazi Demirel nu poate accepta acest lucru. Cantarețul a izbucnit in lacrimi, in direct la Antena Stars, chiar in timp ce vorbea despre cea care i-a dat viața. Iata ce dezvaluiri a facut!

- Soția regretatului Benone Sinulescu trece prin clipe teribile. Aceasta nu-și poate reveni dupa moartea artistului. Iata marturiile emoționante ale femeii la doua luni de cand interpretul de muzica populara a plecat de pe aceasta lume. Clipe teribile pentru vaduva lui Benone Sinulescu: marturii emoționante…

- Petrica Mațu Stoian a fost pentru ultima data intr-un platou de televiziune chiar la filmarile Revelionului pentru Antena Stars. Pe imagini se vede cum, la un moment dat, a inceput sa ii țașneasca sange din deget. Iata ce spune fiica impresarului lui Petrica Mațu Stoian, Doru Gușman, despre acest incident!

- Ahmet Calik, fotbalistul lui Konyaspor, a murit intr-un accident de circulație la varsta de 27 de ani. Florin Andone, in prezent la Cadiz, a jucat alaturi de turc la Galatasaray in sezonul 2019/20. „Sunt devastat sa aud ce s-a intamplat in aceasta dimineața... Nu pot sa cred, viața poate fi de rahat,…