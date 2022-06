Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Ben Affleck, Samuel in virsta de 10 ani, se afla la volanul unui Lamborghini in Los Angeles, cind a lovit un BMW parcat in spatele sau. Samuel se afla alaturi de tatal sau și de Jennifer Lopez la o reprezentanța de vehicule de lux. Aceștia se uitau la diferite mașini atunci cind Ben Affleck…

- Vestea ca Jennifer Lopez și Ben Affleck s-ar fi casatorit a intrat in atenția tuturor, astfel ca acum toata lumea se intreaba cum arata locația unde cele doua staruri internațioanle ar fi devenit soț și soție. Din primele informații se spune ca evenimentul ar fi avut loc in cadrul unei ceremonii secrete,…

- Ce inele de logodna a primit Jennifer Lopez de la foștii parteneri Inca o data, Jennifer Lopez poarta pe deget un inel scump cu diamante. I-a fost daruit de Ben Affleck, cel care recent a cerut-o din nou de soție. Iata ce inele de logodna a primit artista, de-a lungul anilor, de la toți foștii parteneri.…

- Diva pop Jennifer Lopez a anuntat vineri seara ca s-a logodit cu actorul Ben Affleck, cu care a reluat legatura la inceputul anului 2021. Diva pop a facut o remarca interesanta pe contul sau de Twitter. Anunțul este facut la aproape doua decenii dupa ce cuplul a rupt planurile de nunta, urmand drumuri…