Stiri pe aceeasi tema

- Surorile Kim si Khloe Kardashian se aflau vineri in India, alaturi de alte celebritati, pentru a participa la o petrecere de nunta de trei zile organizata de cel mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Fiul celui mai bogat om din Asia urmeaza sa se insoare luna aceasta cu iubita lui, Radhika Merchant, in cadrul unei ceremonii extravagante care este considerata nunta anului in India, potrivit CNN.

- Nunta anului va avea loc luna aceasta. Cel mai bogat om din Asia iși insoara fiul și cele mai mari personalitați ale lumii sunt așteptate. Anant Ambani, moștenitorul unei averi colosale, se va casatori cu iubita sa, Radhika Merchant luna aceasta, iar petrecerea se anunța una colosala. Bill Gates și…

- La sfarșitul lunii in curs, Anant Ambani, fiul celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, și partenera sa, Radhika Merchant, iși vor uni destinele in cadrul unei ceremonii somptuoase, conform CNN.

- Peste 50 de persoane au murit in India in ultimele trei zile, in conditiile in care o canicula brutala continua sa afecteze anumite zone ale tarii, relateaza BBC. In weekend, numai in statul Uttar Pradesh, din nordul tarii, au murit 33 de persoane din cauza caldurii. Printre acestea se numara persoane…

- Anant Ambani, fiul celui mai bogat barbat din India (și din intreaga Asie), se va casatori in aceasta vara cu logodnica sa, moștenitoarea Radhika Merchant, iar potrivit unor informații publicate in presa italiana, nunta ar avea loc la Portofino, scrie Corriere della Sera, conform Rador Radio Romania.

- Aflata pe poziția a opta pe listele depuse de AUR la alegerile europarlamentare, Laura Gherasim a depus o declarație de avere impresionanta. Laura Gherasim, fosta moderatoare la TVR, și soțul ei, afaceristul Daniel Gherasim, dețin numeroase bunuri, conform declarației de avere pe care aceasta a completat-o…

- PERFORMANTA… Lotul judetean care va reprezenta Vasluiul la Olimpiada Nationala de Limba engleza va fi format din 16 elevi. O parte din cei 16 se pregatesc si in cadrul Centrului Judetean de Excelenta, alaturi de profesorii Andreea Ionescu, Oana Diana Ghinea si Oana Nicoleta Samson-Cepoi. Toti elevii…