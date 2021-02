Stiri pe aceeasi tema

- Hunter Biden, fiul noului presedinte american Joe Biden, isi va publica la 6 aprilie autobiografia, in care evoca lupta sa impotriva diverselor dependente, a anuntat joi Editura Simon & Schuster, citata de AFP. In varsta de 51 de ani, fiul cel mic al lui Joe Biden, care isi povesteste…

- Dupa infrangerea lui Donald Trump, el va trebui sa paraseasca Casa Alba pe 20 ianuarie cand va avea inaugurareal noului președinte, Joe Biden! Unde se vor muta cei doi soți, impreuna cu fiul lor.

- Noul președinte al Statelor Unite, democratul Joe Biden, se confrunta deja cu un scandal. Fiul sau, Hunter Biden, a anunțat ca este anchetat in statul Delaware cu privire la situația sa financiara. Acest...

- Fiul președintelui ales Joe Biden, Hunter, a anunțat miercuri ca a aflat cu o zi înainte ca a facut obiectul unei anchete federale în statul Delaware asupra situației sale fiscale, potrivit AFP."Iau acest lucru foarte în serios, dar sunt încrezator ca o examinare…

- Joe Biden, președintele-ales al Statelor Unite, a transmis un mesaj de Ziua Recunoștinței, in care a precizat ca țara se afla in razboi cu coronavirusul. Biden i-a indemnat pe americani sa uite de disensiunile aparute in contextul pandemiei de COVID-19, noteaza Digi 24. Președintele-ales al SUA a adaugat…

- Avocatul personal al lui Donald Trump Rudy Giuliani, cel care a si preluat conducerea proceselor lui Trump in state importante ca Pennsylvania a continuat sirul conferintelor bizare de presa incepute chiar din ziua declararii victoriei lui Joe Biden de catre televiziunile americane.

- Ministrul eston de interne, Mart Helme, si-a anuntat luni demisia dupa ce in ziua precedenta el si fiul sau Martin Helme, care este ministru de finante, au spus ca Joe Biden este un politician ''corupt'' care devine presedinte al SUA in urma unor alegeri ''fraudate'', declaratii catalogate de seful…