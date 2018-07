Fiul cel mare al Tinei Turner s-a sinucis

Stiri pe aceeasi tema

- Craig Raymond, fiul cel mare al cantareței Tina Turner a incetat din viața la varsta de 59 de ani, dupa ce s-a sinucis in casa sa din Studio City, California. Barbatul ar fi murit la ora 24:38, dupa ce s-a impușcat. Autoritațile au confirmat faptul ca fiul artistei s-a sinucis, cu toate ca urmeaza sa…

