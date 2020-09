Fostul fotbalist actualmente antrenor de fotbal și prima lui soție, Alexandra Dinu, au avut motive de fericire. Și asta pentru ca fiul cel mare al lui Adrian Mutu a devenit major, implinind 18 ani. Mario Mutu s-a schimbat foarte mult in ultimii ani și se poate mandri cu tatal sau.„La... The post Fiul cel mare al lui Adrian Mutu a devenit major appeared first on Tabu .