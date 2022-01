Stiri pe aceeasi tema

- Sinead O’Connor a anuntat tragica veste pe Twitter, pe 8 ianuarie, informeaza Daily Mail . „Frumosul meu fiu, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Conner, lumina vietii mele, a decis sa incheie lupta aici, iar acum este la Dumnezeu. Sa se odihneasca in pace si fie ca nimeni sa nu faca ce a facut el. Copilul meu.…

- Shane, fiul cantaretei irlandeze Sinead O’Connor, in varsta de 17 ani, a murit la doua zile dupa ce a fost dat disparut, scrie independent.co.uk. Cantareata a anuntat vestea pe Twitter, la primele ore ale zilei de 8 ianuarie: „Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vietii…

- Shane, fiul cantaretei irlandeze Sinead O"Connor, in varsta de 17 ani, a fost gasit mort la doua zile dupa ce a fost dat disparut. Cantareata a anuntat vestea pe Twitter, la primele ore ale zilei de 8 ianuarie: „Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vietii mele, a decis sa puna…

- In trecut, facea furori cu piesa „Nothing compares to you”. Acum, Sinead O’Connor este pur și simplu distrusa de durere. Fiul ei s-a stins din viața, la scurt timp dupa ce a fost dat disparut. Cantareața a confirmat vestea trista noaptea trecuta. Iata ce s-a intamplat, de fapt, cu adolescentul in varsta…

- Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume, a postat pe Twitter ca va plati peste 11 miliarde de dolari (8,3 miliarde de lire sterline) impozit pentru acest an, transmite BBC. Musk a fost implicat intr-o dezbatere publica pe rețelele de socializare cu privire la taxele pe care le platește. Senatoarul…

- Premierul irakian Moustafa al-Kazimi a scapat ”nevatamat” dintr-o ”tentativa de asasinat esuata” care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica cu o ”drona capcana” asupra resedintei sale in Zona Verde din Bagdad, a anuntat biroul premierului, relateaza AFP.Acest atac nu a fost revendicat imediat…

- Cel putin 19 persoane au fost ucise, iar alte 50 ranite, marti, intr-un atac care a vizat un spital militar din Kabul, potrvit unui bilant prezentat de catre un oficial de la Mnisterul afgan al Sanatatii. ”Nouaspreze corpuri si aproximativ 50 de raniti au fost condusi la spitale din oras”, a declarat…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, nu poate trece peste pierderea fiului sau de acum 35 de ani. Baiatul avea 18 ani și a a murit in somn. ,„Cel mai mare regret al vieții mele este ca mi-a murit fiul la 18 ani. In rest, nu am regrete in decursul vieții. Nu ține de noi, ține de Doamne-Doamne,…