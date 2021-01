Fiul baronului PSD Nicolae Bădălău, scandal cu fosta soție, cântăreața Claudia Pătrășcanu Badalau susține ca fosta soție este cea care l-ar fi denunțat la DNA din cauza unor afaceri. Acesta o acuza pe Claudia Patrașcanu ca ii asculta convorbirile, apoi iși nota intr-un carnețel toate amanuntele care i se pareau importante."Fosta mea sotie s-a prezentat la DIICOT, mi-a facut anumtie plangeri penale dupa care am fost citat. Stand 5 ani cu mine in casa, probabil s-a dus acolo inventand anumtie lucruri. M-am prezentat, am dat declaratii, dupa o anumita perioada mi-a venit neinceperea urmaririi penale.Fiul lui Niculae Badalau apare ca acționar la patru firme, inclusiv la un post de radio… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau, fiul lui Niculae Badalau, vrea sa ii faca plangere penala fostei sale soții. Recent intors dintr-o vacanța petrecuta alaturi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a vrut sa iși vada copiii, insa s-a lovit de refuzul fostei sale soții, Claudia Patrașcanu. Citește și: Scandalos! Iulian…

- Gabi Badalau a ajuns la capatul rabdarii! Afaceristul a dezvaluit ce suma ii cere Claudia Patrașcanu ca sa ii dea divorțul. Potrivit acestuia, bruneta cere mult prea mult, iar copii nu au nevoie de atația bani.

- Chiar daca trebuia sa fie prima vacanța din viața lor, una dintre cele mai frumoase, iata ca momentele placute au fost deranjate de Claudia Patrașcanu, chiar in timp ce Gabi Badalau se afla cu Bianca Dragușanu in Maldive! Ce i-a scris inca soția acestuia actualei iubite!

- Daca pana acum erau doar speculatii, casatoria dintre Gabi Badalau și Bianca Dragușanu a fost confirmata chiar de catre Claudia Patrașcanu. Fosta sotie a afaceristului a spus tot despre stirea momentului in showbiz-ul romanesc. Gabi Badalau și Bianca Dragușanu, la un pas de nunta Daca in urma cu o saptamana…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- Dupa acuzațiile șocante pe care Claudia Patrașcanu i le-a adus fostului sau soț, Gabi Badalau raspunde intr-un mod surprinzator. Milionarul a postat o imagine pe contul sau de socializare care lasa multe lucruri de interpretat.

- Claudia Patrașcanu iși striga disperarea pe rețelele de socializare! Artista nu s-a mai putut abține și le-a spus celor din mediul online ca familia lui Gabi Badalau o amenința ca ii va lua copii! Cantareața cere ajutorul tuturor și aduce acuzații grave la adresa fostului soț și a surorii acestuia,…

- Claudia Patrașcanu, apel disperat, dupa ce familia fostului sau soț i-ar face probleme. Cantareața susține, nici mai mult nici mai puțin, ca familia Badalau o vrea moarta. Claudia Patrașcanu a fost casatorita cu Gabi Badalau, fiului fostului politician Nicolae Badalau. Cantareața are doi copii cu fostul…