Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua zile inainte de meciul decisiv pentru promovarea in Liga I, fotbalistii de la FC Arges au efectuat un nou test COVID-19, asa cum cere protocolul medical emis de Ministerul Sanatatii si FRF, informeaza clubul pitestean, anunța news.ro.Potrivit sursei citate, rezultatele testelor sunt…

- Campioana județului Suceava, Siretul Dolhasca, se va confrunta cu Unirea Mircești (Iași) și Bradul Borca (Neamț) la barajul pentru promovarea in Liga a III-a, care se va derula pe teren neutru, la Vaslui, in intervalul 1-9 august.In prima partida se vor afla fața in fața reprezentantele Iașiului și…

- Cu toate ca sezonul din Spania s-a incheiat, problemele Barcelonei nu s-au terminat odata cu acesta. Vicecampioana Spaniei s-a lovit de refuzul unui jucator important de a face testul pentru Covid-19. Mai mult, acesta nu a mai venit nici la antrenamente și a plecat in Brazilia in vacanța.

- Ziarul Unirea Atacantul Silviu Mureșan (ex-Industria Galda de Jos), depistat pozitiv la testul anti-COVID! Antrenamentele divizionarei terțe, anulate in aceasta saptamana, se așteapta rezultatele anchetei epidemiologice Atacantul Silviu Mureșan a fost depistat pozitiv cu COVID-19 in urma cu doua saptamani,…

- O tanara in scaun cu rotile a mers 600 de kilometri pana la Timisoara, unde urma sa faca o injecție. Pentru a intra in spital, a avut nevoie de testul Covid, promis de o clinica pentru 15 iulie dimineața. Rezultatele au venit in 16 dupa-amiaza.Alina Borha este o tanara de 24 de an din Vatra…

- Autoritațile belgiene au revizuit condițiile de intrare pentru cetațenii care intra in Belgia in scop turistic, iar Romania a fost inclusa in „zona portocalie”. Persoanelor care vin din Romania li se...

- Ministerul Sanatații a publicat pe site-ul sau lista centrelor unde se pot face teste pentru COVID-19, in contextul in care, incepand cu 15 iulie, Grecia nu mai permite intrarea in țara fara un test negativ, facut cu cel mult 72 de ore inainte. Lista publicata de Ministerul Sanatații include centrele…

- Ofițerul de la Penitenciarul Vaslui a fost confirmat pozitiv și la testul Real Time PCR, efectuat pentru SARS-CoV-2. “Acesta a exercitat atribuții de serviciu atat in sectorul administrativ, cat si in sectorul operativ, cu purtarea, in permanența, a echipamentului de protecție. Ultima sa prezentare…