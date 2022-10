Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea, in varsta de 36 de ani, este prezentatoarea emisiunii de la Kanal D, „Casa Iubirii”. Vedeta, care a incheiat recent o relație de 5 ani, a facut dezvaluiri interesante despre cuplurile venite in emisiune, pentru a-și gasi jumatatea. „Noi incercam sa aratam telespectatorilor exact etapele…

- Andreea Mantea a mers in vacanța in Turcia, iar in urma cu cateva zile prezentatoarea TV a implinit 36 de ani. Vedeta și-a luat fanii prin surprindere pe rețelele de socializare, asta dupa ce a publicat in mediul o fotografie cu un inel pe deget. Iata ce a marturisit prezentatoarea TV!

- Andreea Mantea iși crește singura copilul și are grija ca David sa aiba parte de o educație aleasa. Prezentatoarea de la Kanal D recunoaște ca este o mama exigenta. Relația pe care Andreea Mantea o are cu fiul ei este una foarte speciala. Prezentatoarea show-ului matrimonial de la Kanal D recunoaște…

- Majda Aboulumosha a terminat proiectul de la PRO TV, unde prezenta „Vorbește lumea”, dar va reveni pe micul ecran. Prezentatoarea a povestit ca, in urma cu ceva timp, a leșinat inainte de a intra in emisiune. Cat timp Bogdan Ciudoiu, Shurubel și Adela Popescu au fost in vacanța, Majda a fost cea care…

- Andreea Mantea a decis sa-și mute fiul de la școala, asta dupa ce e micuțul, David, a venit in nenumarate randuri vanat acasa deoarece colegii de clasa erau cei care il bateau. Prezentatoarea TV și-a inscris fiul in varsta de șapte ani la kickboxing pentru a reuși sa se apere pe viitor.

- Andreea Mantea a decis sa iși mute copilul la alta școala, dupa ce David a fost batut de colegi. Baiatul, in varsta de 7 ani, a fost agresat pentru ca iși apara fetițele din clasa. David a fost crescut doar de mama lui, astfel ca vedeta l-a invațat sa fie foarte atent cu fetele din jurul lui. Fiul Andreei…

- Andreea Mantea apare mereu cu zambetul pe buze pe micul ecran, insa ea ascunde o mare suferința. De 8 ani, prezentatoarea de la Kanal D are momente cand plange de dorul bunicii sale. In cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, Andreea Mantea și-a deschis sufletul. Prezentatoarea show-ului matrimonial…

- Mirela Vaida și-a propus sa slabeasca pana la vacanța cateva kilograme. In doar o saptamana, prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat jos 3 kilograme. In curand, Mirela Vaida va pleca in vacanța alaturi de familia ei și iși dorește sa arate cat mai bine in costum de baie. Vedeta a inceput dieta și…