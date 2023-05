Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase din viața ei cu fanii ei de pe Instagram și Facebook. De aceasta data, prezentatoarea de la America Express a postat o imagine emoționanta cu ea și Razvan Fodor de cand…

- Ramona Pauleanu prezinta rubrica Meteo in cadrul Observatorului de la Antena 1. Dupa aproximativ trei ani de pauza, ea a revenit pe micul ecran. Prezentatoarea, care in trecut a lucrat la Pro TV, are acum contract cu Antena 1. In ziua revenirii la TV, acum mai bine de o saptamana, ea a postat mai multe…

- Ilinca Obadescu a surprins pe toata lumea atunci cand s-a aflat ca formeaza un cuplu cu Mihai Gruia, fostul membru al trupei Akcent. Prezentatoarea de la Kanal D este fericita alaturi de iubitul ei.Povestea de dragoste dintre Ilinca Obadescu și Mihai Gruia dureaza deja de cateva luni, insa cei doi au…

- Eva Maruța s-a nascut din parinți celebri și e normal sa continue pe drumul pavat de aceștia. La doar 7 anișori, mezina Andrei și a lui Catalin Maruța este o reala vedeta in mediul online, atacand pe toate variantele populare -YouTube, Instagram ori TikTok-, organizator de proiect fiind bineințeles…

- Razvan Sandulescu, soțul Simonei Gherghe, a apelat la un gest de-a dreptul emoționant dupa ce prezentatoarea TV a anunțat ca se afla la spital cu unul dintre copii. Iata ce a publicat moderatoarea de la Mireasa pe contul de Instagram.

- Dupa un program intens de munca, Smiley se relaxeaza in acest weekend. Impreuna cu Gina Pistol și fiica Josephine, artistul a plecat din țara. Smiley a atras atenția cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Cantarețul a distribuit pe Instagram, acolo unde are peste doua…

- Președintele partidului „Șor”, Ilan Șor, implinește astazi 36 de ani. Cu aceasta ocazie, soția lui, interpreta Jasmin, a venit cu un mesaj de felicitare pe pagina sa de Instagram, scrie SHOK.md.