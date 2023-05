FITS30 prezintă cel mai amplu sezon românesc! Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) prezinta, an de an, serii de spectacole concentrate in numeroase sezoane. In acest an, cel mai amplu dintre acestea este sezonul romanesc, cu nu mai puțin de 59 de spectacole! FITS se afla in acest an la ediția cu numarul 30, MIRACOL, are loc in perioada 23 iunie – 2 iulie și include peste 800 de evenimente și 5000 de invitați din 75 de țari. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

