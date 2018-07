Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a laudat luni "pozitia ferma" a lui Donald Trump asupra Iranului dupa declaratii de o virulenta rara facute de presedintele SUA impotriva Teheranului, a anuntat biroul lui Netanyahu, informeaza France Presse. "Vreau sa aduc omagiu pozitiei ferme exprimate…

- Presedintele american Donald Trump l-a pus in garda pe presedintele iranian Hassan Rohani ca va avea de suportat ”consecinte” dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, intr-un…

- Planul de atentat dejucat impotriva unei reuniuni a opozitiei iraniene sambata in apropiere de Paris releva o "stratagema" care urmareste sa afecteze imaginea Republicii Islamice Iran, a apreciat luni ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif pe contul sau Twitter, citat de AFP, informeaza…

- Rudy Giuliani, avocatul lui Donald Trump, a spus ca liderul nord-coreean Kim Jong-un s-a implorat ”in genunchi” pentru ca summitul cu Donald Trump sa aiba loc. ”Ei spuneau ca ei (nord-coreenii) intentionau sa declanseze un razboi nuclear impotriva noastra, ca vor lupta impotriva noastra intr-un razboi…

- Coreea de Nord a transmis ca este dispusa sa discute „oricand si sub orice forma” dupa ce presedintele american Donald Trump a anulat summitul cu Kim Jong-un, scrie BBC potrivit News.ro . Ministrul adjunct de Externe nord-coreean, Kim Kye-gwan, a declarat ca decizia lui Trump este „foarte regretabila”…

- Masurile aduse in discutie de catre secretarul de stat Mike Pompeo arata ca Statele Unite sunt prizoniere ale propriilor „politici esuate” si vor suporta consecintele acestora, a spus Zarif, conform BBC.

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, se va deplasa la Beijing, Moscova si Bruxelles pentru a discuta despre modalitati de salvare a acordului nuclear incheiat cu marile puteri, dupa retragerea Statelor Unite, a declarat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de AFP. Seful…

- Prima reacție a Iranului, dupa ce Donald Trump a anunțat ca se retrage din Acordul nuclear. Presedintele Iranului spune ca tara sa va ramane in acordul nuclear, in ciuda deciziei anunțate marți seara de președintele american. Președintele Iranului, Hassan Rohani, a reacționat la scurt timp dupa ce Donald…