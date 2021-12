Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care isi petrec sarbatorile pe insula turistica Bali, din Indonezia, au fost avertizati: toti strainii care vor fi surprinsi incalcand restrictiile sanitare pe perioada festivitatilor de Anul Nou vor fi expulzati de pe teritoriul tarii, au anuntat joi autoritatile, potrivit AFP. 39; 39;Fiti…

- LIVE VIDEO| Planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID prezentat de Ministrul Sanatații și șeful CNSC LIVE VIDEO| Planul de masuri pentru gestionarea valului 5 al pandemiei de COVID prezentat de Ministrul Sanatații și șeful CNSC Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si seful…

- Americanii sunt ingrijorați de posibila creștere rapida a numarului de noi cazuri de infectare cu varianta Omicron in aceasta iarna. Pentru prevenirea raspandirii virusului, autoritațile au decis anularea evenimentelor din noaptea de Anul Nou din Los Angeles. Potrivit datelor furnizate de Universitatea…

- Germania a anunțat marți noi restricții care vor incepe dupa Craciun pentru a incetini raspandirea noii variante de omicron. Aceste reguli nu vor ajunge la o blocare completa, dar vor include restricții de contact chiar și pentru persoanele vaccinate. Germania va limita contactele, chiar si intre persoanele…

- Grecia a anuntat miercuri o inasprire a conditiilor de intrare pe teritoriul sau pentru ”toti calatorii” incepand cu 19 decembrie, carora li se solicita un test PCR negativ valabil 48 de ore, relateaza AFP. ”Ca parte a eforturilor de a opri pandemia de COVID-19, tara noastra va primi vizitatori din…

- Vaccinarea anti-COVID va deveni obligatorie in Polonia de la 1 martie pentru medici, profesori și personalul serviciilor de securitate, a anunțat marți ministrul Sanatații, Adam Niedzielski. Pana atunci, in pragul sarbatorilor de iarna, autoritațile impun noi masuri in speranța ca vor limita raspandirea…

- Noile masuri privind accesul in Romania pentru a limita raspandirea Omicron afecteaza circulatia a mii de turisti moldoveni, care au deja rezervari pentru vacante in tara noastra, afirma Corina Martin, presedintele de onoare al Asociatiei Patronale Resto Constanta, conform agerpres. Acestia aveau…

- Mai bine de jumatate au fost trimiși acasa, cu tratament, avand forme ușoare de boala, care nu necesitau internare, insa doi dintre bebeluși au fost trimiși la Spitalul Municipal Radauți.Parinții acestor copii sunt nevaccinați, iar micuții au avut nevoie de spitalizare pentru ca au fost ținuți acasa…