Stiri pe aceeasi tema

- Având în vedere ca urmeaza perioada Sarbatorilor Pascale, Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj a emis o serie de avertizari și recomandari pentru cetateni cu privire la riscurile la adresa sanatatii publice.Astfel, produsele alimentare specifice Sarbatorilor Pascale…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat vineri informatiile aparute in presa potrivit carora presedintele american Donald Trump i-a transmis liderului rus Vladimir Putin ca Washingtonul vor castiga o cursa a inarmarii cu Moscova, relateaza site-ul agentiei Sputnik. …

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSL) a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca au fost aduse modificari ordinului privind acordarea tichetelor valorice, urmand ca acestea sa fie aprobate in perioada urmatoare, in cadrul unei comisii de dialog social. "Astfel, angajatii din…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca membrii Comitetului Interministerial pentru Organizarea Campionatului European de fotbal din 2020 se vor intalni lunar de acum inainte, urmand ca in perioada urmatoare sa se faca o lista cu prioritati…

- Vișinata este o bautura apreciata indeosebi de femei, dar nu numai. Este, de fapt, un macerat alcoolic pe baza de vișine și zahar. Daca vei urma sfaturile noastre vei avea o vișinata de nota 10. Iata cum faci vișinata. Iata care sunt cantitațile pentru o damigeana de 2-2,5 l. Daca nu ai damigeana…

- Avertisment ANM: Temperaturile raman scazute si in urmatoarea perioada Meteorologii anunta ca, vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, sub limita de ger, pana pe 8 martie, in special noaptea si dimineata si probabilitatea aparitiei precipitatiilor va fi ridicata, cu mici intermitente la nivel local.…

- Zodia Pesti incepe pe 19 februarie si dureaza pana pe 20 martie in fiecare an. Soarele a intrat in ultimul semn al zodiacului, deci pentru urmatoarea luna va fi in Pesti, taramul viselor si al spiritului. Pestii sunt semnul dizolvarii, ceea ce ne indeamna sa fim mai flexibili si maleabili,…

- Venus, cea mai stralucitoare planeta a sistemului solar, considerata in astrologie Micul Benefic și Planeta Iubirii, vine, in general, cu o influența pozitiva asupra zodiilor. Vibrația acestei planete inspira viața sentimentala, romantismul și inclinația catre construirea sau consolidarea relațiilor.…