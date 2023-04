Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat o campanie video pentru a atrage mai mulți soldați profesioniști care sa lupte in Ucraina, provocandu-i pe cei interesați sa demonstreze ca sunt „barbați adevarați” și sa schimbe viața civila monotona cu provocarea de pe campul de lupta, informeaza The Guardian.Moscova incearca…

- Specialiștii americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) estimeaza ca Moscova poate cere o incetare a focului in Ucraina in perioada Paștelui ortodox, care se sarbatorește pe 16 aprilie, așa cum a facut-o de Craciunul pe rit vechi, din luna ianuarie a acestui an. „Kremlinul a cerut in…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand "contramasuri" si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o "atingere la securitatea" Rusiei, informeaza EFE si AFP,…

- Deși UE rupe de la alte investiții nu mai puțin de 2 miliarde de euro, doar pentru obuzele ucrainenilor, Kievul spune ca tot este puțin. Ministrii apararii din statele membre ale UE au discutat miercuri la Stockholm un plan de achizitii si livrari de obuze destinate Ucrainei care ar putea ajunge la…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a scris miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca in acest moment a nu mai sprijini Ucraina reprezinta „un gest de tradare a interesului național”, chiar daca țara vecina dragheaza canalul Bastroe, „ceea ce poate provoca daune financiare și de mediu Romaniei”. „Subsemnatul,…

- Kremlinul a cerut Ministerului Apararii sa pregateasca un plan pentru o ofensiva pe scara larga in Ucraina, inclusiv o noua incercare de a cuceri capitala Kiev, relateaza Important Stories, citand o sursa apropiata ministerului rus al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…