Stiri pe aceeasi tema

- Activitațile preventive desfașurate de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj au un caracter permanent, siguranța cetațenilor constituind o prioritate pentru polițiștii gorjeni. In acest context, va informam ca in luna iunie a.c. a fost...

- Bestautovest.ro vine in intampinarea nevoilor clienților din Timișoara, oferind serviciul “Ridicare Gratuita din Magazin” de la Showroom-ul situat pe Strada Calea Aradului 103 Parter, deschis de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00 și sambata de la 9:00-13:00, tuturor celor care comanda…

- Conform unui studiu realizat de catre GPeC și iSense Solutions, 53% dintre romanii cu access la internet, adica aproape 6 milioane de utilizatori, au realizat in ultimul an cumparaturi online cel puțin o data pe luna, cu o creștere de 9% fața de aceeași perioada din 2016-2017.

- Cea mai frecventa greseala pe care o fac parintii este sa aprecieze, fara un consult de specialitate prealabil, ca stranutul copilului ar fi provocat de un banal guturai, iar mancarimile nazale ar fi produse de paraziti intestinali.

- Comerciantii online nu respecta legislatia, de Black Friday si in cadrul campaniilor de reduceri, preturile de referinta fiind in multe cazuri mai mari decat prevede legea, a constatat Consiliul Concurentei in urma unei anchete sectoriale privind comertul electronic. Autoritatea de concurenta a remarcat…

- Comerciantii online îi pacalesc pe cumparatori cu ocazia reducerilor prin nerespectarea legislatiei. Comerciantii online nu respecta legislatia în domeniu, în cadrul campaniilor de reduceri, a constatat Consiliul Concurenței în urma unei anchete…

- Potrivit unui comunicat al institutiei, remis joi AGERPRES, in cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare 'taiat'), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ…

- Magazinele online nu respecta legislatia in domeniu, in cadrul campaniilor de reduceri, potrivit Consiliului Concurenței care a finalizat o ancheta privind comertul electronic. Autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare “taiat”),…