Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea record a datoriei guvernamentale la nivel global va afecta in mod disproportionat pietele emergente, iar un motiv de ingrijorare este faptul ca tarile in curs de dezvoltare nu beneficiaza de dobanzi reduse pentru serviciul datoriei, a anuntat miercuri agentia de evaluare Fitch Ratings,…

- Capitalizarea de piata a celor mai valoroase sapte companii americane de tehnologie, respectiv Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla si Nvidia, a crescut cu 3.400 de miliarde de dolari in 2020, pe fundalul pandemiei globale de coronavirus si a crizei economie generalizate, relateaza CNBC.…

- Bitcoin a atins miercuri pragul de 20.000 de dolari pentru prima data, dupa ce a crescut cu 4,5% la 20.440 dolari. Criptomoneda a ciștigat peste 170% in acest an, susținut de cererea investitorilor atrași de potențialul sau de ciștiguri rapide, pretinsa rezistența la inflație și așteptarile ca va deveni…

- Spania atinge un nou nivel record al datoriei publice, pe fondul pandemiei: 1,3 trilioane de euro sau 114% din PIB Banca Spaniei a anuntat vineri ca, la finele trimestrului al treilea din 2020, datoria publica era de 1.310 miliarde euro, echivalentul a 114,1% din PIB, un nivel ce nu a mai fost atins…

- Datoria mondiala ar urma sa ajunga la 200.000 de miliarde de dolari, sau 265% din Produsul Intern Brut mondial, pana la finele acestui an, a prognozat, vineri, Agenția de evaluare financiara S&P Global, care a adaugat insa ca nu se așteapta la o criza a datoriilor in

- Digitalizarea in creștere, care a cunoscut o intensificare semnificativa in pandemie, a stimulat vanzarile de produse, soluții IT și electronice de consum. Drept urmare, rezultatele financiar-operaționale ale ELKO Group pentru perioada ianuarie-noiembrie arata un record al cifrei de afaceri de 2 miliarde…

- Alphabet a obtinut venituri de 46,17 milioane de dolari si un profit pe actiune de 16,60 dolari pe unitate, fata de 42,90 de miliarde de dolari si 11,29 dolari pe unitate, anticipate de analistii firmei Refinitiv. Veniturile Google Cloud, de 3,44 de miliarde de dolari, au fost peste cele de 3,32 de…

- Suma de 3,3 miliarde de euro din luna mai reprezinta un record pentru o singura iesire pe extern a Romaniei. De asemenea, suma de 10,7 miliarde de dolari reprezinta un record pentru imprumuturi luate de Guvern intr-un singur an de pe piata financiara internationala, relateaza Profit.ro. Emisiunile…