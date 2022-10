Stiri pe aceeasi tema

- "Sa asiguram șansa la educație tuturor copiilor și tinerilor din Romania și sa ridicam nivelul calitații in sistemul de educație din Romania. Ați fost parte la proiectul Romania educata și ați pacticipat la dezbaterile publice privind pachetul de legi ale Educație. Sunt convins ca veți face ceea ce…

- Emilia Șercan i-a raspuns ministrului educației dupa ce acesta a respins acuzațiile de plagiat spunand ca a fost vorba de lucrari practice ce nu se publicau cu ISBN, ci erau ca un „manual de utilizare a unui espressor de cafea, pentru care nu exista drepturi de autor”. „Nu au ISBN, dar, ce sa vezi,…

- ”In sedinta de Guvern din 21 septembrie 2022, am aprobat plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, precum si cuantumul acestora, pentru anul de cerere 2022. Plafonul aprobat este de 185.483.810 euro, care se acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2022, pentru…

- ”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna Iulie 2022”, arata APIA. Suma autorizata la plata…

- Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022, suma…

- ”Ministerul Agriculturii si dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna iunie si in trimestrul II al anului 2022”, precizeaza…

- La 31 iulie 2022, datoria interna formata din Valori Mobiliare de Stat (VMS) emise pe piața primara a constituit 17,2 miliarde lei, cu 2,4 miliarde de lei mai mica decit in aceeași luna a anului trecut, transmite zgd.md. Ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, menționeaza intr-un comentariu pe Facebook…

- Petre Daea a fost intrebat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, daca va fi o diminuare a exportului la grau. “In niciun caz nu va merge graul la export, va merge cel care depaseste nevoile tarii. In niciun caz altul. Pai, nu pot sa las Romania fara grau si sa ma duc sa caut la altii grau. Sub…