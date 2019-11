Stiri pe aceeasi tema

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la „BBB minus”, perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, informeaza AGERPRES . Plafonul de tara al…

- Agenția de rating Moody's a downgradat perspectiva asupra datoriei naționale a Marii Britanii vineri de la „stabila” la „negativa”, afirmând ca Brexit-ul a fost un catalizator al erodarii soliditații instituționale, informeaza Reuters.„Ar fi optimist sa…

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a revizuit in crestere, cu o treapta, ratingul pentru datoria pe termen lung a Serbiei, de la "BB" la "BB plus", perspectiva asociata fiind stabila, transmite Bloomberg preluata de agerpres. Calificativul "BB plus" este cu o treapta sub nivelul "recomandat…

- Compania care distribuie si furnizeaza energie electrica in Romania, Grupul Electrica a obținut rating-ul corporativ de emitent BBB (Investment Grade), cu perspectiva stabila, din partea agenției de rating Fitch Ratings, potrivit Mediafax."Rating-ul ofera tuturor parților interesate o evaluare…

- Agentia de rating Standard & Poor's a reconfirmat vineri perspectiva stabila a economiei romanesti si calificativul BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, informeaza Ministerul Finantelor Publice. "Iata ca atunci cand se fac evaluari pe marginea economiei, nu…

- Agentia de rating Standard & Poor's a reconfirmat vineri perspectiva stabila a economiei romanesti si calificativul BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, informeaza Ministerul Finantelor Publice."Iata ca atunci cand se fac evaluari pe marginea economiei,…

- Standard & Poor's reconfirma ratingul Romaniei, dar avertizeaza ca ciclul de creștere economica se va inversa in 2020. Avansul PIB ar putea scadea sub 3% Agentia de rating Standard & Poor's a reconfirmat perspectiva stabila a economiei romanesti si calificativul BBB-/A-3 pentru datoria…

- Agentia de rating Standard & Poor's a reconfirmat vineri perspectiva stabila a economiei romanesti si calificativul BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, informeaza Ministerul Finantelor Publice. "Iata ca atunci cand se fac evaluari pe marginea economiei,…