Fitch Ratings dă publicității pericolele la care este expusă România în perioada următoare Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la BBB- cu perspectiva negativa, ultima treapta recomandata investitiilor. Agentia subliniaza riscurile care vin din plan extern, dar atrage atentia si la vulnerabilitatile structurale ale Romaniei, cum sunt cele legate de situatia bugetara si de dezechilibrul contului curent. Fitch mentioneaza apartenenta la UE si intrarile de fonduri europene, alaturi de nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor printre argumentele mentinerii ratingului in zona investment grade, in timp ce cheltuielile bugetare rigide, alaturi de un deficitele bugetare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

