- Decizia Fitch de a reconfirma pozitia Romaniei in categoria tarilor cu risc scazut pentru investitii (investment grade) este sustinuta atat de nivelul moderat al datoriei publice, cat si de evolutia pozitiva a PIB-ului pe cap de locuitor, sustin reprezentantii Ministerului Finantelor. „Agentia de rating…

- Ministerul Finantelor – Fitch a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei si a mentinut perspectiva negativa. ”Agentia de rating Fitch a publicat in data de 23 aprilie 2021 anuntul de reconfirmare a rating-ului aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung si scurt…

- Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Romaniei la "BBB minus" cu perspectiva negativa, aceasta fiind ultima nota din categoria "investment-grade" (recomandat pentru investitii), se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. știre in curs de actualizare

- Fitch Ratings a confirmat joi ratingul pe termen lung atribuit companiei romanesti Electrica SA la "BBB", cu perspectiva negativa, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara. Perspectiva negativa o reflecta pe cea a ratingului suveran al Romaniei ("BBB minus / perspectiva negativa),…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca, in contextul in care agentia de rating Standard&Poor's a pastrat ratingul de tara, dar a modificat perspectiva economiei Romaniei de la negativa la stabila, "eroii din economia romaneasca, in aceasta perioada dificila", sunt companiile private, antreprenorii.

- Agentia internationala de evaluare financiara S&P Global a confirmat saptamana trecuta ratingul pe termen lung "A-" cu perspectiva stabila pentru Banca Internationala de Investitii (BII), informeaza un comunicat de presa al institutiei financiare. Printre principalii factori care au contribuit…

- Agentia de rating financiar S&P a confirmat ratingul AA+ al datoriei pe termen lung al Statelor Unite, atribuit emitentilor considerati foarte fiabili, si o perspectiva stabila, semnaland astfel ca nu intentioneaza sa modifice ratingul imediat, relateaza AFP potrivit News.ro.. Acest rating…