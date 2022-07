Fitch Ratings a coborât ratingul Turciei la categoria „junk” Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a coborat ratingul Turciei intr-o zona inferioara a categoriei „junk” (nerecomandat pentru investitii), avertizand ca politicile guvernamentale contribuie la „spirala inflationista” si descurajeaza intrarile de capital, transmite Bloomberg. Fitch a informat ca a coborat ratingul suveran al Turciei de la „B plus” pana la „B”, adica cu cinci trepte sub nivelul „investment grade” (recomandat pentru investitii – n.red.). In plus, perspectiva asociata ratingului Turciei este una „negativa”, ceea ce inseamna ca o noua retrogradare este posibila in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

