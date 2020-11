Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Fitch Rating estimeaza pentru Romania un deficit bugetar de 9,5% din PIB in 2020. Economia Romaniei se va contracta cu 5% in 2020, iar anul viitor rata somajului ar urma sa atinga un varf de 7,3% in 2021, dupa care va scadea usor in 2022. Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca prognoza…

- ”In aceasta perioada, toate cele trei agentii de rating – Moody's, Fitch si Standard&Poor's – fac evaluarea ratingului de tara pentru Romania. Prima dintre cele trei a fost Moody's care a mentinut ratingul de tara pentru Romania. In raportul de evaluare se spune foarte clar ca in acest an Guvernul a…

- Scaderea economiei cu un ritm record in T2 a fost determinata de incidenta pandemiei si restrictiile implementate pentru contracararea acestui soc fara precedent in ultimele decenii, mai arata raportul. Constatari ale raportului: ■ Economia Romaniei a consemnat un ritm anual de declin…

- “Economia Romaniei este printre economiile care au dovedit cea mai multa rezilienta. Suntem pe locul trei pe plan european, in fruntea clasamentului, ca si contractie economica. Doar doua tari sunt cu o contractie economica mai mica decat Romania in primul semestru. Noi avem o contractie de 3,9. In…

- "Situatia magazinelor din retailul nealimentar continua sa fie una extrem de dificila la aproape 3 luni de la redeschiderea centrelor comerciale de tip mall", anunta Organizatia Patronala a Retailerilor din Romania, RoRetail. Dupa o usoara revenire a vanzarilor in ultimele doua saptamani din luna iunie,…

- Criza economica ne afecteaza diferit la nivel de țara, economiile mari sunt cele care au șanse sporite de a se redresa. Cel mai bun exemplu este China, a doua economie a lumii, care a inregistrat o creștere a exporturilor de aproape 10 la suta in august 2020 fața de august 2019, a treia luna la rand…

- "Transilvania nu poate sa revina Ungariei, deoarece romanii sunt in majoritate de mult timp, iar astazi aici locuiesc douazeci și ceva la suta maghiari și șaptezeci și ceva la suta romani. Situația este complicata și de faptul ca cei douazeci și ceva la suta nu au o distribuție omogena, deoarece…

- Cursurile ar trebui sa se reia in școli incepand cu 14 septembrie, insa, deși mai sunt doar doua saptamani pana la acest moment, inca exista numeroase necunoscute legate de produrile care vor trebui urmate pentru prevenirea raspandirea coronavirusului. In aceste condiții, numeroși profesori, dar…