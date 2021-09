Fitch: Prăbuşirea Guvernului României ar putea perturba eforturile de consolidare fiscală ”Prabusirea guvernului de coalitie al Romaniei ar putea perturba eforturile de consolidare fiscala, care sunt esentiale pentru rezolvarea perspectivelor negative asupra ratingului „BBB-” al Romaniei”, a transmis, marti, agenția de rating Fitch. Agentia face un scurt istoric al crizei guvernamentale din Romania, apreciind ca ”tensiunile dintre PNL si USR-PLUS au crescut in ultimele saptamani”. Agentia se refera si la faptul ca sondajele recente arata PSD intr-o pozitie foarte buna, cu posibilitatea de a forma Guvernul, in cazul unor alegeri. ”Acest lucru ar putea presa celelalte parti sa faca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

