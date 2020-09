”Perspectiva negativa reflecta impactul pe care pandemia noului coronavirus o are asupra economiei Regatului Unit si deteriorarea finantelor publice care a decurs din ea”, a precizat vineri, intr-un comunicat, Fitch. Agentia de cotare mizeaza pe un deficit bugetar care urmeaza sa creasca anul acesta si o crestere a datoriei care urmeaza sa depaseasca 120% din PIB in urmatorii ani. In plus, schimbari in relatia comerciala cu UE ar putea afecta relansarea economica a regatului, estimeaza Fitch. ”Estimam costurile directe ale masurilor politicii bugetare (adoptate) incepand din martie la 200 de miliarde…