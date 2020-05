Stiri pe aceeasi tema

- Rusia continua sa șocheze prin evoluția in pandemia de coronavirus, depașind zi dupa zi recorduri negative. Dupa ce timp de mai bine de trei luni nu aparea in niciun top privind numarul de cazuri inregistrate, in doar cateva zile a depașit toate țarile greu incercate din Europa, Italia, Spania, Marea…

- Pandemia de coronavirus a depașit patru milioane de cazuri de imbolnaviri la nivel mondial. In același timp, Italia și Marea Britanie au depașit pragul de 30 de mii de decese. La o diferența mica se afla Spania și Franța.

- Pandemia de coronavirus a provocat decesul a peste 240.000 de persoane la nivel global, dintre care peste 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia primelor cazuri de infectare in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale.In total, 240.231 de decese au fost inregistrate…

- Rusia a depașit China la numarul de cazuri de infectari cu noul coronavirus. Luni, cea mai intinsa țara din lume a raportat 6198 de cazuri noi de infectari cu coronavirus, depașind cea mai populata țara din lume, China.In acest moment, Rusia are 87.147 de cazuri de infectari, iar numarul deceselor a…

- De la inceputul pandemiei si-au pierdut viata 202.880 de oameni. Cele mai multe decese, peste 54.000, au fost inregistrate in Statele Unite. Locul secund este ocupat de Italia, cu peste 26.300, urmata de Spania, cu mai mult de 22.900, Johns Hopkins University. Citeste si: Spania decide…

- In urma cu patru luni Europa urmarea cu o curiozitate mai degraba științifica situația aparuta in China in provincia Wuhan, unde in luna decembrie au aparut primele cazuri de coronavirus. Curiozitatea a inceput sa se transforme in ingrijorare dupa numai o luna și jumatate, cand a fost inregistrat primul…

- Am intrat pe lista nenorocita a pierderilor omenești, urmare a unei premiere triste, in contextul pandemiei COVID-19. Romania a inregistrat duminica, 22 martie 2020, primele decese ale unor cetațeni romani, aflați pe teritoriul național, in urma infestarii cu noul Coronavirus. Virusul a grabit moartea…

- Autoritațile din Moscova, capitala Rusiei, amenința cu pedepse de pâna la cinci ani de închisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamâni dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters.Municipalitatea a anunțat…