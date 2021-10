Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de rating Fitch a reconfirmat vineri rating-ul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei, la „BBB-” pentru datoria pe termen lung in valuta, cu perspectiva negativa, informeaza Ministerul de Finanțe intr-un comunicat.

- Florin Citu a declarat sambata, dupa ce Agentia de rating Standard&Poor’s a mentinut ratingul de tara al Romaniei la stabil, iar Moody’s l-al imbunatatit de la negativ la stabil, ca in ciuda tuturor stirilor alarmiste, Romania merge in directia buna si nu in cea gresita.

- Cunosc situatia caii ferate din Romania si ma angajez sa fac toate demersurile care tin de mine pentru finantarea si dezvoltarea acesteia, a declarat, vineri, Dan Vilceanu, ministru interimar al Transporturilor, la o conferinta de presa organizata cu ocazia sosirii in Gara de Nord a trenului Connecting…

- Politic Florin Cițu le-a prezentat liberalilor din Teleorman moțiunea „Romania liberala” septembrie 14, 2021 16:11 In fața unui numar mare de liberali teleormaneni, Florin Cițu a vorbit, la Alexandria, despre moțiunea „Romania liberala” și despre motivele pentru care in PNL…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca salariul minim pe economie va crește ”intr-un mod predictibil, care sa nu provoace concedieri”. Oficialul Executivului nu a avansat nicio cifra privind creștere acestui salariu minim insa le-a cerut sindicatelor și patronatelor sa se pregateasca pentru demararea…

- „In momentul in care incepe activitatea parlmentara tebuie sa rezvolvam urgent acest lucru pentru ca iarna bate la ușa. Referitor la prețurile la energie, Romania a avut o politica economica greșita. Am avut o politica mai coerenta pe timpul comuniștilor, decat acum. Noi am avea capacitate de producție…

- Noul ministru de Finante, Dan Vilceanu, a lasat de inteles ca nu exclude o noua taxa auto pentru autoturismele vechi. „Dupa toata epopeea taxei auto din Romania, cred ca o taxa sau modul in care vom putea extinde aceasta problema este numai dupa ce vom avea o discutie bine cumpanita. Trebuie sa nu ne…

- Apel la responsabilitate și decența! In legatura cu ultimele apariții publice ale președintelui PNL, Ludovic Orban, echipa celor care susțin candidatura lui Florin Cițu dezaproba comportamentul lipsit de fair-play politic si declarațiile acestuia care aduc grave prejudicii partidului nostru. Consideram…