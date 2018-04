Fitch confirma ratingul AAA pentru Statele Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Sursa aparent inepuizabila de informatii despre utilizatori, profilurile Facebook ar putea fi cerute in mod obligatoriu spre analiza tuturor solicitantilor de viza pentru Statele Unite, indiferent daca acestia au sau nu statutul de imigranti.

- Producatorul chinez TCL a cumparat multe brand-uri „clasice” de dispozitive mobile in ultimii ani si a realizat parteneriate strategice cu alte companii pentru a aduce inapoi pe piata telefoane sub numele Alcatel si BlackBerry. In urma cu trei ani, compania a pus mana si pe brandul Palm, pe care l-a…

- Show total pe plaja facut de doua dintre cele mai in voga modele din Statele Unite. Senzualitate, libertate si buna dispozitie, asta au aratat Josie Canseco si Bella Banos pe plaja din Miami.

- Google, prin divizia sa Waymo, a semnat un parteneriat cu Jaguar Land Rover prin care va dezvolta o flota de mașini autonome. Colaborarea presupune 20.000 de unitați Jaguar I-Pace care vor fi echipate cu tehnologii autonome și care vor fi testate pe drumurile publice din Statele Unite.

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la anunțul Romaniei ca va expulza un diplomat rus, reacție a concuziilor Consiliului European din 23-24 martie cu privire la cazul fostului spion rus otravit la Londra. Statele Unite expulzeaza 60 de diplomati rusi in urma otravirii cu un agent neurotoxic a…

- Fitch Rating a confirmat ratingul pentru datoriile pe termen lung al companiei italiene de utilitati Enel SpA la "BBB plus", perspectiva atribuita fiind stabila, se arata intr-un comunicat al...

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Ambasada Romaniei in Republica Portugheza, Institutul Cultural Roman de la Lisabona și Muzeul Național de Arheologie organizeaza recitalul „Dor de Eminescu“, in interpretarea actorului Ion Caramitru și a clarinetistului Aurelian-Octav Popa. Evenimentul va avea loc…