Fitch confirmă rating-ul Italiei, dar cu perspective negative -Agentia americana de rating de credit Fitch a confirmat ca Italia are un rating BBB, insa a revizuit in scadere perspectivele de la "stabile" la "negative". La baza deciziei se afla formarea noului guvern galben-verde, care potrivit agentiei ar putea duce la un nivel de scadere bugetara care ar lasa datoria publica mai expusa la posibile socuri, potrivit Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

