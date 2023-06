Fitch avertizează: 'Credibilitatea Ungariei va avea de suferit dacă nu va obţine fonduri de la UE' Un eventual esec al Ungariei in a adopta reformele necesare pentru deblocarea fondurilor alocate de UE in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta ar afecta credibilitatea tarii, a avertizat agentia de rating Fitch, adaugand ca o relansare a presiunilor pietei, ca urmare a pierderii accesului la fondurile UE, ar putea fi un declansator pentru o actiune de rating, transmite Reuters, informeaza Agerpres. In 2021, UE a pus la punct Mecanismul de redresare si rezilienta, cu un buget de 724 miliarde de euro impartit intre granturi si imprumuturi ce trebuie cheltuite pana in 2026, in ideea de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

