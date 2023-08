Stiri pe aceeasi tema

- Fluxurile ilegale de migranti dauneaza tuturor tarilor de pe malul Mediteranei, a declarat duminica premierul italian Giorgia Meloni, care a incercat sa creeze o alianta larga de state pentru a lupta impotriva traficului de persoane, relateaza Reuters. CITESTE SI Ursula von der Leyen spune ca…

- Ambasada Suediei din centrul Bagdadului a fost luata cu asalt la primele ore ale diminetii de joi. Sute de protestatari au escaladat zidurile acesteia si apoi au dat foc cladirii in semn de protest fata de arderea unui Coran in Suedia. Evenimentul a fost autorizat sa aiba loc astazi la Stockholm, in…

- Romania a fost catalogata ca fiind parte din categoria țarilor cu venituri mari, venitul pe cap de locuitor depașește de 13,84 de dolari. Lucru ce inseamna ca venitul romanilor pe cap de locuitor a fost inregistrat la 15,66 de dolari in 2022, comparativ cu 14,20 de dolari inregistrat in 2021. Romania…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,31 dolari, sau cu 1,8%, la 73,57 dolari pe baril, in timp ce titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) a fost cotat in crestere cu 1,40 dolari sau cu 2,1%, pana la 69,10 dolari pe baril. Agentia pentru Informatii in Energie (AIE) din SUA a declarat…

- Taiwanul a reperat doua nave de razboi rusesti in largul coastei sale de est marti, 27 iunie, si si-a trimis propriile avioane si nave pentru a asigura supravegherea acestora, a indicat Ministerul Apararii din insula, potrivit Reuters si Agerpres . Cele doua fregate au navigat in directia nordica in…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Agentia nu a reusit sa confirme din surse independente…

- Cetatenii turci cu sediul in strainatate au inceput sa voteze sambata in scrutinul prezidential din Turcia, dintre presedintele actualTayyip Erdogan si contestatarul sau Kemal Kilicdaroglu, care urmareste sa puna capat guvernarii de doua decenii a presedintelui, transmite Reuters. Al doilea tur de scrutin…

- "Centrul de Operatiuni Aeriene a observat aparitia in spatiul aerian polonez a unui obiect care zbura dinspre Belarus", a anuntat ministerul printr-un mesaj pe Twitter, adaugand ca "probabil este un balon de observatie", iar "contactul s-a pierdut in apropiere de Rypin", un orașel din nordul Poloniei.Un…