Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID - 19 asupra finantelor publice in perioada urmatoare, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP). De asemenea, Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala. "Agentia de rating Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala…