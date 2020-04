Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings prognozeaza ca deficitul guvernamental al Romaniei se va agrava pana la 8% din PIB in 2020, ca urmare a unei asteptate scaderi a veniturilor in contextul pandemiei de COVID-19, urmand ca in 2021 sa se reduca la 4,2% din PIB pe fondul revenirii activitatii…

