- Agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a revizuit, vineri, perspectiva de rating a Turciei, de la "stabila" la "negativa", apreciind ca diminuarea rezervelor valutare si credibilitatea redusa a politicii monetare au agravat riscurile de finantare externa, transmite Bloomberg preluat de agerpres.Vezi…

- Averea fondatorului Facebook Mark Zuckerberg a urcat la 100 miliarde de dolari dupa lansarea unei noi funcții video, Instagram Reels, care rivalizeaza cu aplicația chineza TikTok, relateaza BBC. Acțiunile Facebook au crescut cu peste 6%, iar Zuckerberg deține 13% din acțiunile companiei. El se alatura…

- Elon Musk are o avere de 84,8 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 4 in topul celor mai bogati oameni din lume, dupa ce actiunile Tesla au crescut luni cu 11%. Cel mai bogat om din lume este Jeff Bezos, fondatorul Amazon, cu o avere estimata la 188 miliarde de dolari.Elon Musk este…

- Jeff Bezos, 56 de ani, a devenit mai bogat cu 13 miliarde de dolari. Este cel mai mare salt facut de o persoana, intr-o singura zi, de cand Bloomberg monitorieaza activitatea financiara a miliardarilor, conform Mediafax.Potrivit sursei citate, acțiunile Amazon au crescut cu 7,9%, setand astfel un trend…

- Alimentatia necorespunzatoare din tarile in curs de dezvoltare costa anual companiile pana la 850 de miliarde de dolari sub forma pierderilor de productivitate, ceea ce sugereaza nevoia companiilor de a se implica mai mult in rezolvarea acestei probleme care este agravata de pandemia de coronavirus,…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au coborat cu 1,8%, la 35,002 miliarde de euro, la 30 iunie 2020, de la 35,646 miliarde de euro la 31 mai 2020, conform unui comunicat al bancii centrale remis, miercuri, AGERPRES. In cursul lunii iunie au avut loc intrari de 3,600 miliarde de euro, reprezentand…

- O scrisoare semnata de patru frați indieni miliardari se afla in centrul unei dispute juridice referitoare la o avere estimata la 11,2 miliarde de dolari. Este vorba despre frații Hinduja, una dintre cele mai bogate familii indiene, stabilite, in prezent, in Marea Britanie, informeaza Bloomberg.

- Ministerul de Finante din Arabia Saudita a transferat 150 miliarde de riali (40 miliarde de dolari) din rezervele Bancii Centrale spre Fondul suveran de investitii (PIF), in conditiile in care acesta din urma profitat de turbulentele de pe piata pentru a face mai multe achizitii in strainatate, transmite…